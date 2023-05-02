У Дніпрі викрито двох підприємців, які намагалися нелегально переправити до Ірану два турбореактивні авіадвигуни Д-36 для продажу.

Про це повідомила Служба безпеки.

Встановлено, що українську продукцію фігуранти планували реалізувати іноземцям за 400 тис. доларів.

"«Замовники» планували використати відповідне високотехнологічне обладнання на військово-транспортних літаках АН-74. Для маскування злочинної діяльності зловмисники хотіли вивезти авіадвигуни з України під виглядом комплектуючих для магістральних газогонів. Для цього вносили недостовірні відомості до товарно-транспортних декларацій. Втім, співробітники СБУ своєчасно викрили оборудку і заблокували її", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, організаторами схеми є двоє власників дніпровської компанії, яка спеціалізується на вантажних перевезеннях до країн Близького Сходу і Африки.

Двигуни, які вони намагались вивезти за кордон, раніше були викрадені під час ліквідації одного з держпідприємств. Ділки планували зробити "косметичний" ремонт і виготовити на них підроблені документи для подальшого продажу.

Зловмисники зберігали двигуни в ангарі на території підприємства. Саме там її виявили правоохоронці при обшуках.

Фото: СБУ

Наразі двигуни вилучено для проведення експертиз. Після цього буде вирішено питання щодо їх передачі на потреби оборонно-промислового комплексу.

Наразі триває розслідування в межах провадження за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).

Нагадаємо, що російський "Аерофлот" через санкції змушений ремонтувати свої літаки в Ірані.