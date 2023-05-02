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Чиновницю Голосіївської РДА судитимуть у справі про розкрадання 1,3 млн грн на закупівлях генераторів для навчальних закладів

За даними слідства, посадовці забезпечили перемогу в тендері підприємцю, який запропонував ціни значно вище ринкових. Прокуратура вже скерувала обвинувальний акт до суду. 

Чиновницю Голосіївської РДА судитимуть у справі про розкрадання 1,3 млн грн на закупівлях генераторів для навчальних закладів
Фото: Київська міська прокуратура

Посадовицю Голосіївської районної редадміністрації судитимуть у справі про розкрадання 1,3 млн грн на закупівлях генераторів для навчальних закладів.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.  “Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно начальниці Управління освіти Голосіївської РДА за обвинуваченням у заволодінні бюджетними коштами та службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України)”, - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними слідства, Управління освіти Голосіївської РДА за результатами тендерної процедури уклало з підприємством договори на закупівлю генераторів, щоб забезпечити електроенергією укриття 17 навчальних закладів Голосіївського району з очікуваною вартістю понад 3,7 млн гривень.

При цьому, як зазначається, з метою безпідставного та незаконного отримання коштів з міського бюджету посадовці забезпечили перемогу в тендері підприємцю, який запропонував ціни значно вище ринкових, що призвело до безпідставного перерахування бюджетних коштів на суму понад 1,3 млн гривень.

Наразі обвинувальний акт відносно посадовиці Голосіївської РДА скеровано до Голосіївського районного суду м. Києва для розгляду по суті. 

Нагадаємо, у Житомирі головбух початкової школи протягом року "збільшила" собі зарплату на 1,3 млн грн. Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу та арешту майна для відшкодування збитків.

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