У Житомирі головбух початкової школи протягом року "збільшила" собі зарплату на 1,3 млн грн

Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу та арешту майна для відшкодування збитків.

Головна бухгалтерка початкової школи в Житомирі протягом минулого року нелегально збільшила свою зарплату на більш ніж 1,3 млн гривень.

Про це повідомила обласна прокуратура.

Наразі жінці повідомили про підозру в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, та у внесенні завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу).

Підозрювана протягом року щомісячно, крім зарплати, безпідставно нараховувала та виплачувала собі додаткові кошти. Зокрема, до бухгалтерських документів вносила завідомо неправдиві дані щодо розміру своєї заробітної плати. Таким способом вона збільшила собі виплати у більше ніж шість разів.

За висновками судової економічної експертизи, фігурантка справи заволоділа понад 1,3 млн грн.

Наразі вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу та арешту майна для відшкодування заподіяних збитків.

Нагадаємо, що Тернопільський міськрайонний суд закрив провадження у справі щодо премій міського голови Тернополя Сергія Надала. Суд не побачив порушення в тому, що міський голова впродовж війни виписував собі максимальні премії.