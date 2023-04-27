Віктор Таран: “У війні дронів росіяни можуть наздогнати нас. Тому треба рухатися вперед”
Віктор Таран: “У війні дронів росіяни можуть наздогнати нас. Тому треба рухатися вперед”
Казус Мазурашу. Що робити із законодавчим графоманством?
Казус Мазурашу. Що робити із законодавчим графоманством?
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Три роки кризи в Держкіно. Що буде з українським кіно далі?
Три роки кризи в Держкіно. Що буде з українським кіно далі?
Україна повернула з російського полону 44 захисників
Україна повернула з російського полону 44 захисників
Відбудова: що не так з проєктом Шмигаля про реконструкцію хрущовок і панельок?
Відбудова: що не так з проєктом Шмигаля про реконструкцію хрущовок і панельок?
Незаконні рубки: як розв'язати проблему раз і назавжди?
Незаконні рубки: як розв'язати проблему раз і назавжди?
Генштаб оцінив втрати ворога з початку широкомасштабного вторгнення у 188 410 осіб
Генштаб оцінив втрати ворога з початку широкомасштабного вторгнення у 188 410 осіб
Ганебне звільнення Такера Карлсона – чорний тиждень для російської пропаганди
Ганебне звільнення Такера Карлсона – чорний тиждень для російської пропаганди
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Житомирі головбух початкової школи протягом року "збільшила" собі зарплату на 1,3 млн грн

Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу та арешту майна для відшкодування збитків.

У Житомирі головбух початкової школи протягом року "збільшила" собі зарплату на 1,3 млн грн
Фото: Офіс генпрокурора

Головна бухгалтерка початкової школи в Житомирі протягом минулого року нелегально збільшила свою зарплату на більш ніж 1,3 млн гривень.

Про це повідомила обласна прокуратура.

Наразі жінці повідомили про підозру в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, та у внесенні завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу).

Підозрювана протягом року щомісячно, крім зарплати, безпідставно нараховувала та виплачувала собі додаткові кошти. Зокрема, до бухгалтерських документів вносила завідомо неправдиві дані щодо розміру своєї заробітної плати. Таким способом вона збільшила собі виплати у більше ніж шість разів.

Підписуйтесь на наш Google News

За висновками судової економічної експертизи, фігурантка справи заволоділа понад 1,3 млн грн.

Наразі вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу та арешту майна для відшкодування заподіяних збитків.

Нагадаємо, що Тернопільський міськрайонний суд закрив провадження у справі щодо премій міського голови Тернополя Сергія Надала. Суд не побачив порушення в тому, що міський голова впродовж війни виписував собі максимальні премії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies