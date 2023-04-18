Прокуратура оскаржити це рішення не може.

Тернопільський міськрайонний суд закрив провадження у справі щодо премій міського голови Тернополя Сергія Надала.

Про це повідомляє місцеве видання "20 хвилин".

На засіданні 18 квітня ані міського голови, ані його адвоката не було.

"Закрити у справі Надала Сергія Віталійовича провадження у справі про вчинення адміністративного правопорушення, передбачені частинами 1 і 2 ст 172 Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв’язку із відсутністю складу адміністративних правопорушень. Постанова у справі набере законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. Вона може бути оскаржена протягом 10 днів у Тернопільському апеляційному суді із дня її винесення", – йдеться у рішенні суду, яке зачитала головуюча суддя Ірина Марциновська.

Прокуратура оскаржити це рішення не може.

На своїх сторінках у соцмережах міський голова Тернополя згодом назвав звинувачення НАЗК "в "захмарних преміях" та інших додаткових нарахуваннях "неправомірними та нікчемними".

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції нещодавно склало адміністративний протокол з конфлікту інтересів щодо очільника Тернополя. Він із 2021 та протягом 2022 року преміював себе в максимальному розмірі та надавав собі допомогу на оздоровлення, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань також у максимальних гранично допустимих обсягах. Розмір премій міг сягати 250 % від посадового окладу.