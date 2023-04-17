Тернопільська міськрада позбавила УПЦ МП права користування земельною ділянкою

"Московській церкві не місце у Тернополі!" – наголосив мер міста.

Депутати міської ради Тернополя ухвалили рішення про припинення права користування земельною ділянкою управлінню Тернопільської єпархії Української православної церкви (Московського патріархату).

Про це повідомив у Telegram мер Тернополя Сергій Надал.

"Сьогодні на позачерговій сесії прийняли рішення про припинення права користування земельною ділянкою управлінню Тернопільської єпархії московської церкви. Мова йде про ділянку за адресою Євгена Коновальця, 1 у Тернополі. Дякую депутатам міськради, які підтримали це питання", – написав Надал.

"Відсьогодні земельна ділянка вилучена у єпархії УПЦ МП. Московській церкві не місце у Тернополі!" – додав мер.

Нагадаємо, 11 квітня Волинська обласна рада проголосувала за заборону діяльності УПЦ МП на території області.