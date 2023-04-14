УПЦ МП повернула церкву Олександра Невського держзаповіднику “Хотинська фортеця”

Договір з УПЦ діяв до 31 грудня 2021 року та не був продовжений. Понад рік церква була зачинена.

Релігійна громада УПЦ МП передала ключі від Церкви Олександра Невського Державному заповіднику “Хотинська фортеця”.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

Релігійна громада УПЦ МП добровільно передала ключі від Церкви Олександра Невського Державному історико-архітектурному заповіднику “Хотинська фортеця” та підписала акт приймання-передачі (повернення) майна.

Зазначається, що церква св. Олександра Невського, побудована 1833-1834 роках, знаходиться на території заповідника та є складовою Комплексу споруд Хотинської фортеці.

До 31 грудня 2021 року церква була у користуванні релігійної громади парафії на честь святого князя Олександра Невського Чернівецько-Буковинської єпархії Української Православної Церкви згідно з договором про безоплатне користування релігійною організацією культовими спорудами та іншим майном, що є державною власністю від 28 березня 2012 року. Договір з УПЦ діяв до 31 грудня 2021 року та не був продовжений. Понад рік церква була зачинена.

Нагадаємо, 14 квітня міністр культури призначив в.о. гендиректора заповідника “Києво-Печерська лавра” Максима Остапенка. Раніше Максим Остапенко займав посаду генерального директора Національного заповідника “Хортиця”.