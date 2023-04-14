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За минулу добу ворог обстріляв 102 населених пункти України, загинули троє мирних жителів

Росіяни застосовували різні види озброєння.

За минулу добу ворог обстріляв 102 населених пункти України, загинули троє мирних жителів
Фото: Military Media Center

У четвер 13 квітня війська окупантів обстріляли 102 населених пункти восьми областей України.

Про це повідомляє у Telegram Military Media Center з посиланням на Ситуаційний центр Міністерства оборони України.

Зазначається, що ворожий вогонь убив трьох мирних жителів, ще восьмеро цивільних дістали поранення.

“Для здійснення ударів ворог застосовував різні види озброєння: міномети, танки, артилерію, реактивні системи залпового вогню, зенітні ракетні комплекси "С-300", безпілотники й тактичну авіацію”, – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби противник завдав 19 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по території України.

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