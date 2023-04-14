За минулу добу ворог обстріляв 102 населених пункти України, загинули троє мирних жителів

У четвер 13 квітня війська окупантів обстріляли 102 населених пункти восьми областей України.

Про це повідомляє у Telegram Military Media Center з посиланням на Ситуаційний центр Міністерства оборони України.

Зазначається, що ворожий вогонь убив трьох мирних жителів, ще восьмеро цивільних дістали поранення.

“Для здійснення ударів ворог застосовував різні види озброєння: міномети, танки, артилерію, реактивні системи залпового вогню, зенітні ракетні комплекси "С-300", безпілотники й тактичну авіацію”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби противник завдав 19 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по території України.