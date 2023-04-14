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Кремль може використати арешт Гершковича як важіль для отримання поступок від США, − ISW

РФ, ймовірно, розглядала затримання журналіста як прораховану ескалацію.

Кремль може використати арешт Гершковича як важіль для отримання поступок від США, − ISW
Еван Гершкович
Фото: The Wall Street Journal/Handout via REUTERS

Кремль може використати арешт американського журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича як важіль для отримання поступок від Сполучених Штатів.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Цього тижня агентство Bloomberg повідомило, що президент РФ Володимир Путін особисто схвалив арешт Гершковича.

“Повідомлення про особисту участь Путіна в першому арешті американського журналіста з часів холодної війни може свідчити про те, що Кремль розглядав арешт як прораховану ескалацію, яку він намагатиметься використати як важіль для отримання поступок від Сполучених Штатів”,− пишуть аналітики.

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Нагадаємо, наприкінці березня російські спецслужби затримали у центрі Єкатеринбурга багаторічного кореспондента Wall Street Journal Евана Гершковича. Журналіст займався висвітленням подій у Україні, Росії та інших пострадянських країнах і протягом останніх років мешкав у РФ. Він займався збором інформації про ставлення росіян до відправки на війну та вербування їх в "ПВК Вагнера".

Російська влада звинуватила журналіста в шпигунстві. Після арешту Держдеп знову закликав американців терміново виїхати з Росії. 

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