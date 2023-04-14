Учора ворог обстріляв 18 населених пунктів Запорізької області

Потягом четверга 13 квітня ворог обстріляв 18 населених пунктів Запорізької області. Зафіксовано 18 повідомлень про руйнування. Люди не постраждали.

Про це повідомляє у Telegram Запорізька ОВА.

“За минулу добу ворог наніс 81 удар на лінії розмежування: один ракетний, сім авіаційних, 68 артилерійських обстрілів, три атаки з застосуванням БПЛА та дві – з РСЗВ”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог обстріляв Малинівку, Малу Токмачку, Преображенку, Залізничне та ще 14 міст та сіл Запоріжжя. Люди не постраждали. Наразі надійшло 18 повідомлень про руйнування.

Нагадаємо, учора ворог завдав три авіаудари по Оріхову Запорізької області.