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В боях проти росіян загинули ще двоє американських добровольців

Загалом в Україні в боях проти росіян загинули щонайменше вісім громадян США.

В боях проти росіян загинули ще двоє американських добровольців
Фото: Родина Едварда Вілтона

Державний департамент США повідомив, що двоє громадян США загинули під час бойових дій в Україні.

Про це повідомляє ABC News.

“Едвард Вілтон і Грейді Курпасі загинули в бою під час конфлікту, довівши загальну кількість убитих американців до щонайменше восьми”, - йдеться у повідомленні.

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22-річний Вілтон із Маріанни, Флорида, загинув 7 квітня під час бойових дій у Бахмуті. 

Він раніше служив в армії США, і повідомив про плани воювати в Україні з літака на шляху до Польщі 10 квітня 2022 року.

Грейді Курпасі востаннє бачили в квітні 2022 року, а в червні минулого року широко повідомлялося про його зникнення безвісти. Восени 2022 року його родина повідомила, що він перебував у критичному стані в підконтрольній Росії лікарні в Донецьку, але невідомо, коли точно було підтверджено його смерть і чи був він взагалі госпіталізований.

Раніше повідомлялось, що двоє поранених військових з Литви потрапили в український шпиталь з пораненнями. Один з них вже повернувся до своєї військової частини.

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