КМДА оприлюднила перелік територій, котрі можуть бути підтоплені

Міська влада закликала жителів цих територій та тих, хто проживає поряд із водоймами, підготуватись до імовірних підтоплень.

Внаслідок опадів у Києві прогнозують збільшений рівень водопілля. Через це є ризик підтоплення окремих територій.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

“За прогнозами синоптиків, наприкінці квітня-на початку травня очікуються рясні дощі. Очікувані максимальні рівні водопілля не несуть загрози промисловим об’єктам і житловим масивам”, – запевнила столична влада.

Втім, можливе підтоплення деяких пляжів та зон відпочинку, а також деяких садово-дачних ділянок.

Зокрема, йдеться про села Осещина, Погреби, Хотянівка, Троєщина, Гнідин, Вишеньки та заплави Дніпра на півдні столиці.

Також можливі часткові затоплення територій на дачних масивах Воскресенські Сади, Русанівські Сади, Осокорки, Позняки, Вишеньки.

Можливе і часткове підтоплення у межах приватної та садово-дачної забудови на лівому березі Дніпра, в районі Південного мосту, а також затоки Берковщина.

Є вірогідними і затоплення прируслових ділянок масиву Конча-Заспа.

КМДА закликала жителів цих територій та тих, хто проживає поряд із водоймами, підготуватись до імовірних підтоплень.

Для цього треба перенести найцінніші речі на верхні поверхи будівель або горища, та бути готовими вимкнути електроенергію, газ, усі побутові прилади.

“Про всяк випадок, підготуйте цінні речі та документи, якщо доведеться на якийсь час залишити будинок. Також подбайте про домашніх тварин”, - підсумували в КМДА.

Раніше повідомлялось, що 12-13 квітня рівень води р. Дніпро у Києві та Бориспільському районі Київської області може досягти небезпечних відміток початкового затоплення.