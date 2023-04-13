Також він виконав свій сингл "The Same Here", стоячи на фоні знищеної російської техніки.

Всесвітньовідомий виконавець кантрі-музики Бред Пейслі приїхав в Україну, щоб висловити свою підтримку.

Він пройшовся вулицями Києва, спустився у метро, де ховалися від ракетних атак тисячі містян, та виконав свій сингл “The Same Here”, стоячи на фоні знищеної російської техніки. Також Пейслі заспівав легендарну українську пісню "Червона рута".

Бред Пейслі - володар трьох нагород «Греммі», 15-ти нагород Academy of Country Music Awards, 14-ти Country Music Association Awards та двох American Music Awards - підтримав напрям "Відбудова України" платформи UNITED24 та закликав усіх долучитись до збору.

"Я знаходжусь на станції метро в Києві, де тисячі людей переховуються під час повітряної тривоги. Понад рік тому росія завдала нищівного удару по цьому народові. Я роблю все, що в моїх силах, аби допомогти, і закликаю вас робити те саме", - сказав він.

Пейслі підтримував Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії. Зокрема, він узяв участь у благодійному телемарафоні Ukraine: Answering the Call, який транслювали в прайм-тайм три американські канали. Його сингл “Same Here”, в якому він використав запис із онлайн-конференції з президентом Володимиром Зеленським, посів перше місце серед завантажень в Apple Music.

Нагадаємо, за 11 місяців роботи фандрейзингової платформи UNITED24 завдяки пожертвам з більш ніж 110 країн зібрано понад 300 млн доларів.

Серед амбасадорів UNITED24 - співачка та акторка Барбра Стрейзанд, актор Марк Гемілл, канадська акторка Кетрін Винник, гурт Imagine Dragons, артдиректор Balenciaga Демна, американський актор Лієв Шрайбер, режисер Мішель Азанавічус, астронавт Скотт Келлі, історик Тімоті Снайдер, кантрі-співак Бред Пейслі, британський мандрівник Беар Гріллз, підприємець Річард Бренсон, видатні українські спортсмени Еліна Світоліна, Андрій Шевченко та Олександр Усик.