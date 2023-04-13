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Росія обстріляла Херсон і область. Є загиблі й поранені цивільні

Одна людина загинула в Херсоні, ще одна – в Зміївці. 

Росія обстріляла Херсон і область. Є загиблі й поранені цивільні
Фото: Офіс генерального прокурора в Telegram

Російська армія вдень 13 квітня вдарила по Херсонській області, зокрема Херсону. У Зміївці снаряд влучив у школу, внаслідок чого загинув місцевий мешканець.

У Херсоні чоловік, що опинився в епіцентрі обстрілу, отримав несумісні із життям травми. Щонайменше двоє цивільних були поранені, їх госпіталізували, повідомили в Офісі генерального прокурора у Telegram. 

"За процесуального керівництва Херсонської та Бериславської окружних прокуратур розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, вчора в Херсонській області авто з цивільними підірвалося на російській міні. Внаслідок цього один із чоловіків загинув, другого у важкому стані доставлено до лікарні.

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