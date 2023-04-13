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На Херсонщині автомобіль з цивільними підірвався на російській міні

Одна людина загинула, ще одна отримала важкі поранення. 

На Херсонщині автомобіль з цивільними підірвався на російській міні
Фото: Херсонська обласна прокуратура

У середу, 12 квітня, на Херсонщині автомобіль з цивільними підірвався на російській міні. 

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 12 квітня 2023 року поблизу села Тягинка Бериславського району на російській міні підірвався автомобіль із двома місцевими мешканцями. Внаслідок цього один із чоловіків загинув, другого у важкому стані доставлено до лікарні.

Наразі тривають першочергові слідчі дії за участі співробітників прокуратури та поліції.

Нагадаємо, декілька днів тому на Харківщині трактор підірвався на вибухівці. Тракторист перебуває у лікувальному закладі.

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