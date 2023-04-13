У кількох містах запускається проєкт електронної реєстрації на ВЛК, – командувач Медсил ЗСУ

У кількох містах запускається пілотний проєкт електронної реєстрації на Військово-лікарську комісію. Поки що мова не йде про електронну чергу запису, однак робоча група продовжує напрацьовувати законодавчі зміни для реформування ВЛК.

Про це на брифінгу в Military Media Center повідомила командувач Медичних сил ЗСУ, генерал-майор Тетяна Остащенко, відповідаючи на запитання кореспондента LB.ua.

За її словами, на результати очікують протягом шести місяців.

"У нас запускається пілотний проєкт. Зокрема, у Львові, Вінниці, Одесі та Києві… По суті, це ще не електронна черга (запису на ВЛК), а електронна реєстрація. В лікувальному закладі, де проводиться ВЛК, є електронна реєстрація до певних спеціалістів", – зазначила Остащенко.

Вона пояснила, що військовослужбовці "не будуть стояти в чергах, а точно будуть знати: на яку годину потраплять до визначеного спеціаліста".

"Поки що це ми не можемо назвати електронною чергою, бо існують законодавчі обмеження щодо направлення на ВЛК. Тому що командир має дати військовослужбовцю паперове направлення на ВЛК. Без цього направлення військовослужбовець не може зареєструватися", – додала Остащенко.

Командувач Медичних сил ЗСУ нагадала, що на початку цього тижня Верховна Рада ухвалила у першому читанні два проєкти законів щодо спрощення порядку оформлення довідок про поранення та можливість проходження ВЛК на базі медзакладів державної та комунальної власності.

За її словами, фактично ще до прийняття в цілому другого законопроєкту з початку місяця ВЛК вже запрацювали на базі цивільних лікарень. Тому прийняття закону лише остаточно закріпить цей процес на законодавчому рівні. А робоча група щодо підготовки законодавчих змін та підзаконних актів для реформування системи ВЛК продовжує цей процес.

"Ми сподіваємося, що ці зміни дозволять нам змінити сам процес. Не хочу обіцяти, бо я не є політиком та не є центральним органом виконавчої влади… Але сподіваюся, що це буде протягом 6 місяців", –пообіцяла Остащенко.

Нагадаємо, 11 квітня Рада ухвалила за основу два законопроєкти щодо спрощення оформлення довідок про поранення військових і проходження ВЛК. Обидва проєкти напрацювала робоча група з реформування системи військово-лікарських комісій. Бо ВЛК проходять не лише мобілізовані (і строковики, і контрактники). Військові, що отримали поранення, мусять звертатися у ВЛК по декілька разів. Цей процес досі настільки забюрократизований, що аби отримати компенсацію, необхідно зібрати чимало документів, а для цього вистояти не одну чергу, іноді поїздити в різні міста.

Проблеми виникають ще на етапі проведення службового розслідування про встановлення обставин поранення та складання форми 100 на передовій. Далі – бюрократична тяганина, яка може тривати місяцями. Дуже часто при цьому військовий продовжує боронити країну від ворога.

Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Реформувати пекло: парламент розпочав реформу ВЛК".