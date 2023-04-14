Служба безпеки України заявила про затримання ще трьох ворожих поплічників під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

“Серед них – двоє мешканців Вовчанського району, колишні посадовці органів місцевого самоврядування. Після окупації частини регіону вони добровільно пішли на співпрацю з ворогом. За це влітку минулого року їх призначили помічниками керівника «територіального управління» окупаційної адміністрації району. На цих «посадах» вони виконували вказівки агресора щодо підготовки і проведення псевдореферендуму на території захоплених громад. Для цього колаборанти особисто організовували збори місцевих жителів, де агітували брати участь у фейковому плебісциті і «проголосувати» на користь кремля”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що також зловмисники змушували людей вступати до складу окупаційних «виборчкомів». У разі незгоди – погрожували репресіями з боку каральних органів рашистів.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 1 ст. 14 та ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

За даними СБУ, ще одним зловмисником виявився 55-річний мешканець селища Дворічна Куп’янського району, який після захоплення громади приєднався до лав місцевої окупаційної адміністрації. У серпні минулого року він добровільно погодився очолити створене агресором «управління фінансів» захопленого району.

Як повідомляється, там колаборант організовував роботу щодо наповнення «бюджету» загарбників, насамперед для потреб матеріально-технічного забезпечення окупаційних угруповань на східному фронті. Під час звільнення регіону колаборант втік до Харкова, де намагався «загубитися» та уникнути відповідальності. Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Нагадаємо, колишній “народний міліціонер” Ізюма проведе 12 років за ґратами. У жовтні 2022 року правоохоронці затримали колаборанта на Харківщині.