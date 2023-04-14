Росіяни завдали авіаудару по Оріхову

Вдень 14 квітня російська армія знову вдарила по Оріхову Запорізької області. Били з авіації.

Пошкоджені приватні будинки та будівля Дитячо-юнацької спортивної школи, повідомив керівник ОПУ Андрій Єрмак.

"Запорізька область. Літаки Су-35 русні нанесли авіаційні удари по населеному пункту Оріхів. Пошкоджені приватні будинки та будівля ДЮСШ", – заявив він.

Інформацію про поранених він не оприлюднив.

Оріхів зазнав ударів і вчора, тричі вдаривши з авіації. Ворог бив по приватному сектору, багатоповерхівках та фабриці в Оріхові.