У зв’язку з опадами очікується підвищення рівнів води у річках України, – ДСНС

У Державній службі з надзвичайних ситуацій попереджають про підвищення рівнів води на річках України.

Про це повідомляє у Telegram ДСНС.

“14-17 квітня на Верхньому Дніпрі в межах країни триватиме ріст рівнів води на 0,1-0,3 метрів за добу з подальшим затопленням заплави, порушенням транспортного сполучення, обтопленням та відрізанням від основних шляхів сполучення”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також можливе часткове затоплення окремих населених пунктів та початкове затоплення житлових будинків водами Дніпра та Сожу в ряді прирічкових сіл у Чернігівському районі Чернігівської області. Мова йде про третій рівень небезпеки – червоний.

15-18 квітня на річках басейну Прип'ятi очікується продовження підвищення рiвнiв води на 0,1-0,5 метрів над поточними рiвнями, подальше затоплення заплав. Збережеться рівень затоплення сільгоспугідь та господарських споруд в прирiчкових населених пунктах Ковельського та Камiнь-Каширського районiв Волинської областi.

Можливе досягнення вiдмiтки затоплення сільгоспугідь та господарських споруд в Луцькому районi Волинської областi та Сарненському районi Рiвненської областi (перший рiвень небезпеки – жовтий).

У зв'язку з очiкуваними опадами, 15 – 17 квiтня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,2 – 1,2 метрів над поточними вiдмiтками. Негативних наслідків не очікується.

Нагадаємо, через значні опади у п'яти областях України оголосили штормове попередження.