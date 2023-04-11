На Вінниччині в пожежі загинула родина

Вночі 11 квітня на Вінниччині у пожежі загинула родина.

Про це повідомляє ДСНС.

“63-річна жінка, її 38-річна донька та 4-річний онук загинули уві сні. Повідомлення про те, що в селі Писарівка Могилів-Подільського району виникла пожежа на лінію 101 надійшло вночі 11 квітня, о 02:49. На місце події одразу направили чергові караули двох пожежно-рятувальних підрозділів з м. Ямпіль та селища Томашпіль. Прибувши на місце, рятувальники встановили, що горить літня кухня, всередині якої знаходяться люди”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час ліквідації пожежі в кімнаті надзвичайники виявили двох жінок та дитину без ознак життя. На жаль, врятувати їх не вдалося.

Пожежу локалізували о 03:24 і ліквідували о 04:17. Правоохоронці встановлюють причину пожежі.

Нагадаємо, декілька днів тому в Сумах дівчинка врятувала під час пожежі трьох дітей. Вона спробувала самотужки загасити полум'я, однак це їй не вдалося.