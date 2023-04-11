Уранці росіяни били з “Градів” по Куцурубській громаді Миколаївщини, – Кім

Люди не постраждали.

Сьогодні вранці війська окупантів вели обстріл із БМ-21 “Град” у напрямку населеного пункту Куцурубської громади Миколаївської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

“Зранку 11 квітня о 05:48 здійснено обстріл із БМ-21 “Град” у напрямку населеного пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає”, – зазначив він.

Очільник ОВА додав, що напередодні о 13:47 противник також обстрілював з РСЗВ населені пункти Куцурубської громади. Влучання зафіксовані по відкритій території. Постраждалих та руйнувань немає.

Окрім того, 10 квітня о 11:30, 12:44 та о 15:26 ворог завдавав мінометних та артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, на Миколаївщині Сили оборони збили ворожий розвідувальний безпілотник.