​У засекречених документах США йдеться про те, що Єгипет планував виготовити для Росії 40 000 ракет, – The Washington Post

Поставки ракет до РФ в Єгипті обговорювали в лютому.

У засекречених документах, що були опубліковані на Discord йдеться про те, що Єгипет планував таємно виготовити до 40 000 ракет і відправити їх у Росію. Відповідне розпорядження видав президент країни Абдель Фатах ас-Сісі .

Про це пише The Washington Post.

Зазначається, що поставки ракет до РФ в Єгипті обговорювали в лютому. Також розглядалась можливість поставок артилерійських снарядів і пороху.

К відповідь на запит від видання речник МЗС Єгипту Ахмед Абу Зеїд повідомив, що “позиція країни від самого початку базується на непричетності”.

“Ми продовжуємо закликати обидві сторони припинити бойові дії та досягти політичного рішення шляхом переговорів”, –заявив речник МЗС.

Окрім того, представник уряду США на умовах анонімності повідомив, що наразі немає даних щодо реалізації таких планів.

“Ми не бачили, щоб це відбувалося”, – повідомив чиновник.

Єгипет наразі нарощує співробітництво з США. Зокрема, США протягом десятиліть надають країні понад мільярд доларів щорічно в якості військової допомоги.

“Єгипет є одним із наших найдавніших союзників на Близькому Сході. Якщо це правда, що Сісі таємно виготовляє для Росії ракети, які можуть бути використані в Україні, ми повинні серйозно переглянути наші відносини”, – заявив сенатор Кріс Мерфі.

Нагадаємо, 6 квітня видання The New York Times повідомило, що у Twitter і Telegram з'явилися засекречені військові документи, які деталізують плани США і НАТО з розбудови української армії перед запланованим контрнаступом.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк назвав "злиті" матеріали "фотошопом" і пожартував про деградацію російської розвідки. Американські посадовці на умовах анонімності повідомили агенції Reuters, що за витоком кількох секретних американських військових документів, які були викладені в соцмережах й нібито свідчили про підготовку до весняного контрнаступу Україні, стоять Росія або проросійські елементи.

9 квітня Міністерство юстиції США розпочало розслідування витоку величезної кількості документів американської розвідки, які були опубліковані в соціальних мережах протягом останніх тижнів.