Виграти бій для України – це виграти бій і для себе.

Сьогодні вдалося повернути додому ще 100 захисників і захисниць. 80 чоловіків і 20 жінок. Це армійці, прикордонники, воїни Військово-Морських сил, нацгвардійці. Серед них і оборонці “Азовсталі”.

Про це у своєму звернення розповів президент України Володимир Зеленський.

“Продовжуємо розширювати зовнішньополітичні можливості нашої держави. Сьогодні домовились з прем’єр-міністром Іраку про нову енергію наших міждержавних взаємин. Я поінформував пана прем’єр-міністра про наші зусилля, щоб повернути мир і цілісність Україні, зокрема про нашу формулу миру. І я вдячний за готовність не просто шукати, а реально знайти, як зробити нашу співпрацю сильнішою”, - повідомив президент.

Також він сьогодні говорив з прем’єр-міністром Греції, розказав про безпекову ситуацію, про нашу активність заради повернення миру й захисту людей.

“Зустрівся сьогодні з Річардом Бренсоном – дуже відомим британським підприємцем і давнім другом України. Він підтримує нас іще з 14-го року – і словом, і конкретною роботою. Зараз вирішив приєднатися до команди амбасадорів United24. Дякую за це!” – зазначив голова держави.

Він повідомив також про чергові кроки в оборонній допомозі Україні від Німеччини. Йдеться про бронетехніку, ППО, боєприпаси, інженерні машини та медицину.

“Все, що посилює захист України від російського терору, все, що дає нашим воїнам більше можливостей для активного руху, – все це захищає й кожного в країнах-партнерах, кожного у Європі, кожного у світі. Термін “програш” має стати супутником терміну “агресор”. І лише українська перемога це забезпечить”, - наголосив президент.

Володимир Зеленський подякував усім, хто її реально наближає у Марʼїнці та в Бахмуті, під Авдіївкою та під Кремінною, на Запоріжжі й Херсонщині, на Харківщині та в міцності всього нашого прикордоння.

“Виграти бій для України – це виграти бій і для себе. Варто про це пам’ятати. Завжди. А особливо тим, хто намагається вигравати лише для себе особисто. І зовсім не на передовій”, - підсумував президент України.

Нагадаємо, Верховна Рада України проголосувала за повернення 30 тис. гривень надбавки до зарплати для військових. Це вдалося зробити через правку до закону №8312.