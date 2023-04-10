Українські бійці знищили рідкісну російську РЛС

Ця РЛС стоїть на озброєнні ВС РФ з 2022 року.

Українські артилеристи знищили рідкісну російську РЛС виявлення безпілотників "Реп’яшок".

Про це повідомила пресслужба 30 ОМБр.

“Розвідники 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького виявили ворожий РЛС "Реп’яшок" і надали координати сусідам з 45 окремої артилерійської бригади”, - йдеться у повідомленні.

Російську РЛС знищили точним пострілом з М777.

РЛС "Реп’яшок" на озброєнні ВС РФ перебуває з 2022 року. За даними на січень цього року, росіяни виробили 11 таких станцій.

Нагадаємо, сили оборони Сіверщини знищили 10 квітня два ворожі безпілотники.