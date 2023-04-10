Під кінець тижня ворог зменшує кількість штурмових дій, - Сили оборони

Під Авдіївкою ворог втратив три роти вбитими та пораненими.

9 квітня на Авдіївському напрямку артилерія Збройних Сил України завдала вдвічі більше ударів, ніж росіяни, знищено три роти окупантів.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

За його даними, росіяни здійснили 318 артобстрілів, а військовослужбовці ЗСУ – 696.

"Майже три роти особового складу вбитими та пораненими ворог втратив", – зазначив Дмитрашківський.

За його словами, наприкінці тижня росіяни зменшують бойову активність.

"Можливо, існує логістична проблема, і саме це стає причиною того, що під кінець тижня ворог зменшує кількість штурмових дій, обстрілів та вильотів", – сказав речник ЗСУ.

Нагадаємо, що українські військові знищили ворожий вертоліт Мі-24 на Авдіївському напрямку.