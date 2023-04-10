Швейцарія збільшила експорт своєї фармацевтичної продукції на 40% за рахунок Росії

Через санкції чимало швейцарських експортних галузей, таких як машинобудування або годинникова промисловість, майже припинили торгівлю з Росією, і лише одна з них демонструє рекордні результати. Це фармацевтична, повідомляє Neue Zurcher Zeitung am Sonntag.

Стільки ліків та інших фармацевтичних товарів ніколи не постачали до Росії, як від початку вторгнення РФ до України, зазначає видання. Дві третини швейцарського експорту до Росії припадає на фармацевтичну промисловість. Він, до речі, зріс майже на 40%.

Майже всі фармацевтичні компанії, не лише зі Швейцарії, зберегли свою діяльність у Росії. Річ у тім, що ліки – це гуманітарний товар. Як і продукти, вони не підпадають під санкції. Як пояснив гендиректор однієї з великих фармкомпаній Roche, "ми не можемо просто відмовляти російським пацієнтам у порятунку життєво важливих ліків від раку". В іншій провідній компанії - Novartis - заявили, що "продаж у Росії був обумовлений низкою факторів, включаючи приплив пацієнтів, які відклали лікування через пандемію".

Видання зазначило, що оскільки до санкцій не приєдналися такі країни, як Китай, Індія чи Туреччина, до Росії жваво надходить "сірий" імпорт західної продукції.

Нагадаємо, нещодавно чотирьох банкірів, які допомагали близькому другу Володимира Путіна перевести мільйони франків через рахунки в швейцарських банках, засудили за недбалість у фінансових операціях.

Тим часом Швейцарія запровадила десятий пакет санкцій проти Росії. Так вона підтримала нові обмеження ЄС проти РФ.