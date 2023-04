Маск відмовився видаляти твіт Медведєва про "зникнення" України

Власник Twitter, американський мільярдер Ілон Маск відреагував на критику користувачів з приводу публікації в соціальній мережі посади заступника голови Ради безпеки Росії, колишнього президента Дмитра Медведєва про те, що "Україна зникне... бо вона нікому не потрібна".

Про це пише "Радіо Свобода".

Користувачі Twitter звинуватили Маска в тому, що він "не виконує санкції" щодо Росії та дозволяє російським політикам користуватися платформою. Маск відповів, що люди повинні самі ухвалювати рішення щодо цього і відмовився обмежувати акаунти російських урядових структур.

"Усі новини до певної міри є пропагандою. Нехай люди приймають рішення самостійно... Путін назвав мене військовим злочинцем за допомогу Україні, тому він не зовсім мій найкращий друг", – написав Маск.

"Займатися цензурою тільки тому, що так чинять інші, – це слабкий хід", – пояснив він свою позицію.

Нагадаємо, що в квітні минулого року, невдовзі після початку повномасштабної війни в Україні корпорація Twitter заявила, що "не рекламуватиме або рекомендуватиме урядові облікові записи, що належать державам, які обмежують доступ до вільної інформації та беруть участь у збройних міждержавних конфліктах", зазначивши, що під обмеження в зокрема підпадуть акаунти, які стосуються російської влади.

Купуючи Twitter у жовтні минулого року, Маск заявляв, що хоче забезпечити більшу свободу слова у соціальній мережі. У соцмережі було розблоковано обліковий запис колишнього президента США Дональда Трампа (хоча той ним так і не користується). Низка коментаторів і політиків критикувала Маска, зазначаючи, що зміни у політиці модерації грають на руку дезінформаторам та кампаніям ненависті.

Маск також виступав із публічними заявами, які були сприйняті керівництвом України та низкою коментаторів як проросійські.

За даними ЗМІ, Маск може призначити свого наступника до кінця 2023 року, але спочатку йому потрібно “стабілізувати” соціальну мережу.

У грудні минулого року Twitter призупиняв облікові записи понад півдюжини журналістів із CNN, New York Times, The Washington Post та інших видань, оскільки Маск звинуватив репортерів у публікації "по суті координат вбивства" для нього та його родини. Як повідомляло видання The Washington Post, доказів того, що хтось із репортерів це зробив, не знайдено. Пізніше акаунти журналістів розблокували.

4 квітня цього року соціальна мережа Twitter замінила традиційну синю пташку на логотипі на собаку з мему Doge, що є символом криптовалюти Dogecoin.