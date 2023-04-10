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За рік Молдова скоротила експорт своєї продукції до Росії на третину

Тим часом обсяг експорту за європейськими напрямками зріс на 32% порівняно з 2021 роком.

За останній рік експорт молдавської продукції до РФ скоротився на 31%. 

Про це повідомив міністр економіки Молдови Думітру Алайба, передає News Maker.

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Нині Європейський Союз є найбільшим ринком для молдавських виробників. У 2022 році Молдова експортувала до країн ЄС продукцію на суму понад $2,54 млрд.

За інформацією Алайби, обсяг експорту за європейськими напрямками зріс на 32% порівняно з 2021 роком. "За останні 15 років економіка Молдови радикально переорієнтувалася", - додав міністр.

Як свідчать дані Національного бюро статистики, перше місце у списку країн імпортерів молдавської продукції посідає Румунія (28,6%). 

Нагадаємо, у травні цього року Європейська комісія збирається надати оновлену інформацію щодо статусу приєднання до ЄС для України, Молдови та Грузії. 

Тим часом НЕК "Укренерго" провела перший аукціон з розподілу пропускної спроможності міждержавних мереж для експорту електроенергії у Молдову.

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