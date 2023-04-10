Італія переглядає угоду про продаж російського нафтопереробого заводу “Лукойла”

Італія переглядає угоду про продаж найбільшого нафтопереробного заводу країни ISAB на Сицилії, що належить Лукойлу, після того, як уряд США висловив занепокоєння щодо продажу російського підприємства маловідомому фонду на Кіпрі.

Про це пише британська газета Financial Times.

Російський Лукойл у січні погодився продати свій сицилійський нафтопереробний завод компанії ISAB GOI Energy − щойно створеній філії кіпрського інвестиційного фонду Argus.

В угоді на суму 1,5 мільярда євро, яка перевершила конкуруючу пропозицію від американської Crossbridge Energy Partners і нафтотрейдера Vitol, також бере участь нафтотрейдер Trafigura.

Очікувалося, що угоду закриють до 31 березня, але італійські чиновники вирішили додатково перевірити важливі деталі угоди.

“Додатковий час знадобився частково після того, як уряд США неофіційно звернувся до Риму з проханням підтвердити, що Росія не причетна до GOI Energy”, − зазначає видання.

Нафтопереробний завод ISAB є одним із найбільших промислових об’єктів у Західній Європі. Він може переробляти 320 тисяч барелів нафти на день, що становить приблизно п’яту частину нафтопереробних потужностей Італії. Рим не націоналізував його минулого року після того, як Росія вторглася в Україну, але передав під тимчасове управління, надавши право вето на будь-яку угоду з його продажу, яка може поставити під загрозу діяльність або робочі місця.

Trafigura підтвердила, що керівники, зокрема співголова відділу торгівлі нафтою Бен Лакок, зустрічалися з італійськими посадовцями, щоб “відповісти на їхні запитання”, але заявили, що зустріч була “позитивною” і процес просувається.

GOI Energy керує виконавчий директор Майкл Бобров, який раніше очолював операційну діяльність Trafigura в Ізраїлі.Державний департамент США відмовився коментувати будь-яке спілкування між посадовцями щодо угоди. Відомство наголосило, що “Лукойл” та його італійські операції не підпадають під санкції США, але підкреслили необхідність ретельного розгляду будь-яких транзакцій, пов’язаних з російськими енергетичними активами.

GOI Energy заявила, що надала уряду Італії повні гарантії щодо безперервності управління, виробництва, фінансування та зайнятості, а також енергетичної безпеки.

Компанія категорично заперечила будь-яку причетність Росії до її фінансування або діяльності, заявивши, що її інвестори є “виключно греками, ізраїльтянами і кіпріотами”. А голова GOI Energy Хрістодулос Даміану є консулом України на Кіпрі.

Однак, за інформацією джерел, італійські чиновники все ще стурбовані деякими аспектами угоди. Один з високопосадовців з енергетиченої сфери занепокоєний, що “група невідомих інвесторів, яка керує новоствореною компанією на Кіпрі, може придбати актив, який Рим вважає стратегічним”.

Речник італійського уряду відмовився від коментарів.

Нагадаємо, торік у Москві загинув голова ради директорів російської нафтової компанії "Лукойл" Равіль Маганов.