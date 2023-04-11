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Глава МЗС Угорщини Сіярто перебуває з візитом у Росії

З початку широкомасштабної війни міністр закордонних справ Угорщини був в Росії тричі.

Глава МЗС Угорщини Сіярто перебуває з візитом у Росії
Фото: Петер Сійярто у Facebook

Сьогодні глава МЗС Угорщини Петер Сіярто приїхав з візитом до Москви для обговорення питання постачання його країні газу, нафти та ядерного палива.

Про це він повідомив у Facebook

Сіярто нагадав про важливість цих поставок для енергетичної безпеки Угорщини.

Спочатку глава МЗС Угорщини проведе переговори з віцепрем'єр-міністром з питань енергетики РФ Олександром Новаком, а потім з генеральним директором "Росатома" Алєксєєм Ліхачовим.

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Нагадаємо, у жовтні минулого року Сійярто відвідував Москву і проводив переговори з з генеральним директором Газпрому Олексієм Міллером.

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