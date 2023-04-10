Серед них - єдина жінка, яка перебувала в українському полоні.

Україна передала Росії п’ятьох важкопоранених полонених окупантів.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Серед них - єдина жінка, яка перебувала в українському полоні.

"Стан цих осіб вдалося стабілізувати, аби вони стали придатними для транспортування. Репатріація, як і передбачає міжнародне гуманітарне право, відбулася без жодних умов для російської сторони", - додали у штабі.

Крім цього, у Рамадан Україна передала РФ двох військовополонених мусульман, які воювали у складі окупаційної армії. "Це було зроблено на підтвердження нашої пропозиції державі-агресорці обміняти мусульман "всіх на всіх" з обох сторін на знак поваги до культури і традицій", - підкреслили в Координаційному штабі.

Нагадаємо, у березні Україна здійснила гуманітарну акцію та передала Росії усіх важкопоранених окупантів.

Згодом радниця з комунікацій керівника Офісу президента України Дарія Зарівна повідомила, що Росія відмовила Україні в обміні військовополонених, які сповідують іслам, за принципом “всіх на всіх”.