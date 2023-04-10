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​Під Бахмутом загинув велогонщик Костянтин Денека

Життя Героя обірвалося 31 березня внаслідок уламкового поранення.

​Під Бахмутом загинув велогонщик Костянтин Денека
Костянтин Денека
Фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

У боях з російськими окупантами під Бахмутом загинув велогонщик Костянтин Денека.

Про це повідомив Комітет Верховної Ради з питань молоді і спорту.

Костянтин Денека був членом команди Leader Citroen Team, у складі якої вигравав десятки всеукраїнських змагань із велоспорту.

Навіть під час нетривалих звільнень боєць не нехтував улюбленою справою та відвідував змагання. Минулого року, у вересні, він приїхав до Бучі, щоб підтримати учасників велопробігу з нагоди Дня міста.

Костянтин служив в одному зі спецпідрозділів ГРУ Міністерства оборони. Життя Героя обірвалося 31 березня під Бахмутом внаслідок уламкового поранення.

12 березня Костянтину виповнилося 40 років.

Нагадаємо, сьогодні у Львові провели в останню путь журналіста та культурного діяча Євгена Гулевича, який загинув під Бахмутом.

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