Україна отримала від Німеччини новий пакет військової допомоги.
Про це йдеться на сайті федерального уряду.
Серед виділеної допомоги нашій державі:
- броньована інженерна машина DACHS;
- 8 вантажівок Zetros;
- 8 мобільних антенно-щоглових систем;
- 8 розвідувальних дронів;
- 23 520 боєприпасів калібру 40 мм.
Нагадаємо, наприкінці березня Україна отримала ще один пакет допомоги, до якого увійшли танки Leopard 2A6 із боєприпасами, БМП Marder, танки для розмінування WISENT 1 та ін.
Видання Bild повідомило, що Президент Володимир Зеленський незабаром може відвідати Німеччину. Під час візиту він візьме участь у отриманні премії імені Карла Великого.