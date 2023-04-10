Зливи документів Пентагону: Росія видихається
Зливи документів Пентагону: Росія видихається
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
«Коли попи притисли мене до стіни, підійшли дві бабусі і вдарили по обличчю», – військовий Артур Ананьєв, якого побили в храмі
«Коли попи притисли мене до стіни, підійшли дві бабусі і вдарили по обличчю», – військовий Артур Ананьєв, якого побили в храмі
«Для всіх це сміття, для нас – сировина». Як релоковане на Львівщину підприємство намагається зробити світ чистішим
«Для всіх це сміття, для нас – сировина». Як релоковане на Львівщину підприємство намагається зробити світ чистішим
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
УПЦ МП заперечило наявність паспорта РФ у Онуфрія, а сам митрополит заявив, що мав громадянство Росії, але позбувся (оновлено)
УПЦ МП заперечило наявність паспорта РФ у Онуфрія, а сам митрополит заявив, що мав громадянство Росії, але позбувся (оновлено)
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
​Чому нам уже зараз потрібно готуватися до наступної війни Росії проти України?
​Чому нам уже зараз потрібно готуватися до наступної війни Росії проти України?
ГоловнаСуспільствоВійна

​Україна отримала від Німеччини новий пакет військової допомоги

До нього увійшли боєприпаси, дрони-розвідники, а також військова техніка.

​Україна отримала від Німеччини новий пакет військової допомоги
Фото: з відкритих джерел

Україна отримала від Німеччини новий пакет військової допомоги.

Про це йдеться на сайті федерального уряду.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Серед виділеної допомоги нашій державі:

  • броньована інженерна машина DACHS;
  • 8 вантажівок Zetros;
  • 8 мобільних антенно-щоглових систем;
  • 8 розвідувальних дронів;
  • 23 520 боєприпасів калібру 40 мм.

Нагадаємо, наприкінці березня Україна отримала ще один пакет допомоги, до якого увійшли танки Leopard 2A6 із боєприпасами, БМП Marder, танки для розмінування WISENT 1 та ін.

Видання Bild повідомило, що Президент Володимир Зеленський незабаром може відвідати Німеччину. Під час візиту він візьме участь у отриманні премії імені Карла Великого. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies