До нього увійшли боєприпаси, дрони-розвідники, а також військова техніка.

Україна отримала від Німеччини новий пакет військової допомоги.

Про це йдеться на сайті федерального уряду.

Серед виділеної допомоги нашій державі:

броньована інженерна машина DACHS;

8 вантажівок Zetros;

8 мобільних антенно-щоглових систем;

8 розвідувальних дронів;

23 520 боєприпасів калібру 40 мм.

Нагадаємо, наприкінці березня Україна отримала ще один пакет допомоги, до якого увійшли танки Leopard 2A6 із боєприпасами, БМП Marder, танки для розмінування WISENT 1 та ін.

Видання Bild повідомило, що Президент Володимир Зеленський незабаром може відвідати Німеччину. Під час візиту він візьме участь у отриманні премії імені Карла Великого.