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Путін вичерпав свій часовий ліміт, - Данілов

Секретар РНБО думає, що плани Путіна затягнути війну йому не допоможуть. 

Путін вичерпав свій часовий ліміт, - Данілов
Фото: Укрінформ

Розмови про те, що у війні Росії проти України час грає на боці ворога, не варті нічого.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов повідомив у Facebook.

"До дискусії на кого працює час у злочинній російській війні проти України. Час працює на тих, хто ухвалює правильні рішення, керується цінностями, активно діє, не боїться і не відступає. Решта факторів має другорядне значення. Не існує жодної непереборної визначеності. Всі ці розмови, що час грає на боці ворога, не варті нічого. Кремлівський щур, не обмежений термінами виборних процедур, сподівається пересидіти в бункері і дочекатися, чи то коли "Захід стомиться від України", чи то коли допоможе Китай або коли оберуть нового президента в США, чи в Україні почнуться "голодні бунти", - пояснив секретар РНБО.

За словами Данілова, "Путін вичерпав свій часовий ліміт".

"Те, до чого він готувався 20 років і провалив на старті, неможливо виправити ані за рік, ані за два, ані за три. Він помилився у найголовнішому рішенні свого життя – напасти на Україну, після чого з п'єдесталу найбільш впливової людини світу перемістився у статус підозрюваного злочинця Гаазького трибуналу. Так на чиєму боці грає час?" - підсумував він. 

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Нагадаємо, що раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов опублікував власний план із 12 кроків деокупації Криму.

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