Будівлю Річкового вокзалу в Києві ввели в експлуатацію після реставрації

Приміщення з 2021 року орендує Американський університет.

Державна інспекція архітектури та містобудування видала сертифікат про введення в експлуатацію реставрованої будівлі Річкового вокзалу у Києві.

Про це повідомляється у телеграм-каналі уряду.

Зазначається, що приміщення з 2021 року орендує Американський університет у Києві (American University Kyiv). Завдяки цьому рішенню університет зможе розпочати офлайн навчання студентів.

Як повідомлялося, договір оренди будівлі Річкового вокзалу площею 7,7 тис. кв. м було підписано на 10 років.

Нагадаємо, збудований у Києві 1961 року Річковий вокзал - пам'ятка містобудування та архітектури, монументального мистецтва (охоронний номер 971-Кв).

Реставрація будівлі розпочалася у 2021 році. Генеральним підрядником проєкту виступило ТОВ "ТБК-Вест", розробником проєктної документації - ТОВ "Едельбург Архітектс".