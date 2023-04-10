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Будівлю Річкового вокзалу в Києві ввели в експлуатацію після реставрації

Приміщення з 2021 року орендує Американський університет.

Будівлю Річкового вокзалу в Києві ввели в експлуатацію після реставрації
Фото: otdohnu.org.ua

Державна інспекція архітектури та містобудування видала сертифікат про введення в експлуатацію реставрованої будівлі Річкового вокзалу у Києві.

Про це повідомляється у телеграм-каналі уряду.

Зазначається, що приміщення з 2021 року орендує Американський університет у Києві (American University Kyiv). Завдяки цьому рішенню університет зможе розпочати офлайн навчання студентів.

Як повідомлялося, договір оренди будівлі Річкового вокзалу площею 7,7 тис. кв. м було підписано на 10 років.

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Нагадаємо, збудований у Києві 1961 року Річковий вокзал - пам'ятка містобудування та архітектури, монументального мистецтва (охоронний номер 971-Кв).

Реставрація будівлі розпочалася у 2021 році. Генеральним підрядником проєкту виступило ТОВ "ТБК-Вест", розробником проєктної документації - ТОВ "Едельбург Архітектс".

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