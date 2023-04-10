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На Одещині затримали військового - зрадника, який "полював" на HIMARS

Строковик однієї з бригад Військово-морських сил ЗСУ був завербований ворогом після початку повномасштабної агресії.

На Одещині затримали військового - зрадника, який "полював" на HIMARS

Служба безпеки викрила ще одного агента російських спецслужб на Одещині. Ним виявився строковик однієї з бригад Військово-морських сил ЗСУ, який був завербований ворогом після початку повномасштабної агресії.

Про це повідоляє пресцентр СБУ.

Окупанти обрали зраднику псевдонім "Кримчанин" та відпрацювали завдання щодо збору інформації про оборону Одеської області. За вказівкою російської спецслужби агент приховано фіксував місця дислокації штабу, бойової техніки та складів з ракетно-артилерійським озброєнням однієї з військових частин регіону.

Крім того, він намагався виявити позиції реактивної артилерійської системи HIMARS.

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Отриману інформацію чоловік намагався передати своєму російському "куратору" через анонімний месенджер у вигляді позначок на електронних картах. Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження і своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії і затримали під час виконання ним розвідувального завдання.

Встановлено, що для маскування злочинних дій фігурант часто змінював сім-картки на власному мобільному телефоні, який використовував для комунікації з агресором.

Чоловікові повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, раніше на Одещині затримали навідника російських ракет на місцеві електропідстанції.

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