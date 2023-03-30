Служба безпеки України заявила про затримання ще одного агента ФСБ у ході контрдиверсійних заходів в Одеській області.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

“Зловмисником виявився місцевий «послідовник» колаборанта Стремоусова. На початку повномасштабного вторгнення ворожий поплічник намагався організувати в Одесі ворожу пропагандистську мережу, яка агітувала місцевих жителів підтримати російських загарбників. Для цього адміністрував декілька проросійських телеграм-каналів, де «розганяв» дезінформацію про ситуацію на південному фронті та намагався дискредитувати Сили оборони”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в подальшому агент виконував додаткові завдання свого «куратора» з ФСБ. Зокрема, збирав розвіддані про місця базування Сил оборони в регіоні. Крім того, він передавав агресору координати місцевої критичної інфраструктури, у тому числі електропідстанцій. Відповідну інформацію окупанти використовували для підготовки та здійснення прицільних ракетних ударів по українських енергообʼєктах.

Співробітники СБУ встановили місцезнаходження зловмисника і затримали під час виконання ним розвідувального завдання. При обшуку за місцем проживання російського агента виявлено комп’ютерну техніку, флешки і документи, які підтверджують його незаконну діяльність.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, ексвисокопосадовець ДСНС Одещини отримав підозру за співпрацю з окупантами. Зловмисник формує "російський батальйон" із мешканців Херсонщини.