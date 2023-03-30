Головне за ніч. Четвер, 30 березня

Понад 60 відбитих атак противника, втрати окупантів, ворожі обстріли, новий пакет допомоги від Японії, співпраця Росії та Ірану.

Російська армія знизила активність на Кінбурнській косі у Миколаївській області, повідомила керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, територія Кінбурнської коси перебуває під вогневим контролем Збройних сил. Напередодні російські окупанти не здійснили жодного обстрілу й перед тим їх не було впродовж трьох діб.

Наразі Сили оборони забезпечили такий стійкий вогневий контроль коси, протяжність якої становить 8,5 км, що окупанти не можуть просунутися ближче.

Саме з території Кінбурнської коси ворог обстрілював Очаківську, Куцурубську громади Миколаївщини, а також тероризував морські транспортні шляхи.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи Сил оборони України відбили на них понад 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

Противник завдав 5 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснив 34 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ППО Повітряних Сил ЗСУ знищили російський бомбардувальник Су-24М. Українські ракетники та артилеристи уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, станцію радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів та 2 склади пально-мастильних матеріалів ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 30 березня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за 400 днів повномасштабного вторгнення в Україну армія ворога втратила близько 172 900 військових. За минулу добу, 29 березня, Збройні сили знищили близько 560 окупантів і багато військової техніки.

Про інші втрати противника – в новині.

За середу, 29 березня, окупанти 45 разів обстріляли авіацією, з “Градів” та артилерії територію Херсонської області, випустивши 216 снарядів, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Є жертви серед цивільного населення – одна людина загинула, одна дістала поранення.

Учора з деокупованої території області евакуйовано 90 осіб.

Уряд Японії виділив Україні новий пакет допомоги у розмірі 470 млн доларів. Гроші будуть витрачені на гуманітарне розмінування і відновлення пошкодженої російськими обстрілами енергетичної інфраструктури.

"Японія у співпраці з міжнародним співтовариством, включаючи країни "Великої сімки", продовжить підтримувати та бути поряд з народом України, який зіткнувся з труднощами внаслідок вторгнення РФ", – йдеться у повідомленні МЗС Японії.

У рамках нового пакету гуманітарної допомоги Японія придбає обладнання, необхідне для розмінування та розчищення завалів, а також відновлення енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури.

Міністри закордонних справ Ірану і Росії зустрілися 29 березня у Москві, щоб розглянути стратегічні та довгострокові угоди про співпрацю, які, ймовірно, активізують двосторонні відносини країн у галузі безпеки, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Іранський міністр Хоссейн Амір Абдоллахян заявив, що офіційні особи Росії та Ірану перебувають на завершальній стадії підписання угоди про співпрацю. Абдоллахян і Лавров, ймовірно, обговорили продовження зусиль Росії щодо закупівлі іранських систем озброєнь для використання в Україні та завершення угоди щодо надання Росією Ірану штурмовиків Су-35.

Окрім того, 29 березня Центр національного опору повідомив, що іранська авіакомпанія Pouya Air Transport 13 березня відновила регулярні рейси між Тегераном і Москвою, ймовірно, для підтримки поставок зброї.

Також повідомляється, що Іран планує доставити безпілотники Shahed-131 персоналу “групи Вагнера”, а найманці почали вчитися керувати безпілотниками.

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