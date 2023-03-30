Через штормову погоду РФ зменшила кількість кораблів у Чорному морі до шести

Серед них – один підводний ракетоносій.

Уранці 30 березня Росія зменшила кількість кораблів у Чорному морі до шести через штормову погоду і поривчастий вітер.

Про це повідомляє в ефірі телемарафону керівниця об’єднаного пресцентру ОК “Південь” Наталія Гуменюк.

Вона нагадала, що раніше у Чорному морі було понад десять ворожих кораблів.

“Зараз це шість кораблів, серед них – один підводний ракетоносій, спорядження якого може сягати чотирьох ракет типу “Калібр”. Це спосіб “залишатися на чергуванні” та нагадувати про власну присутність”, – сказала Гуменюк.

Керівниця об’єднаного пресцентру ОК “Південь” зазначає, що ракетна загроза не виключається, однак ракетний носій скоріш за все не буде використаний.

“Штормова погода критична і для літаків, не спостерігається і загроза “Шахедів” через поривчастий вітер”, – зазначила вона.

Нагадаємо, вчора близько 11:00 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувало чотири ворожих кораблі, серед яких носій крилатих ракет “Калібр”.