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США закликають ЄС вжити санкцій на китайську супутникову компанію за допомогу Росії

“Spacety China” потрапила під санкції американців через інформацію про передачу вагнерівцям знімків з локаціями українських оборонних сил.

США закликають ЄС вжити санкцій на китайську супутникову компанію за допомогу Росії
Фото: rada.gov.ua

США закликають Європейський Союз та інших союзників накласти санкції на китайську супутникову компанію за можливу підтримку військових операцій Росії в Україні.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

“Spacety China” потрапила під санкції США в січні через інформацію, що вона надала супутникові зображення локацій в Україні, які уможливлювали бойові дії найманців “Групи Вагнера”. Знімки були надіслані російській технологічній фірмі “Terra Tech”, а потім їх передали вагнерівцям.

Хоча ЄС скоординував із США багато своїх санкцій, пов’язаних із Росією, блок так і не вжив обмежень проти китайської фірми.

“Якщо на компанію наразі не накладено санкції, це означає, що 27 держав-членів ЄС не мають бажання, потреби або достатньо доказів, щоб погодитися накласти санкції на особу чи юридичну особу”, − прокоментував ситуацію речник зовнішньополітичного відомства ЄС Пітер Стано. 

Він додав, що якщо компанія не потрапила під санкції сьогодні, це не означає, що вона не може бути включена в список у майбутньому.

Стано сказав, що санкції ЄС повинні мати докази з відкритих джерел, аби будь-хто, хто зазнав покарання, міг оскаржити їх у суді. Незрозуміло, чи докази, на які спиралися США у своєму рішенні, є відкритими для громадськості.

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Причина того, що Spacety досі уникала санкцій, найімовірніше пов'язана з технічними чи юридичними причинами, а не відсутністю політичної волі, зазначило одне із джерел.

Багато супутникових знімків доступні для громадськості безкоштовно, але супутникові знімки з радіолокаторами із синтезованою апертурою, які Spacety нібито передала Росії, дозволяють відстежувати області, що цікавлять, з дуже високою роздільною здатністю, і, можливо, в режимі реального часу, тобто збирати розвідувальні дані і точно визначати цілі.

Нагадаємо, як пише видання The Wall Street Journal, через війну в Україні та санкції російська економіка починає зазнавати краху.

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