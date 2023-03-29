Швейцарія запроваджує десятий пакет санкцій проти Росії

Сьогодні, 29 березня, Федеральна рада Швейцарії вирішила запровадити нові санкції проти Росії.

Про це повідомляє пресслужба уряду Швейцарії.

“Окрім змін щодо зобов’язань щодо звітності у фінансовому секторі, вони включають заборону російським громадянам працювати в керівних органах власників або операторів критичної інфраструктури, а також подальші санкції щодо товарів. Зокрема, існують нові заборони та обмеження на різні види експорту, включаючи товари подвійного призначення, товари, які сприяють військовому та технологічному вдосконаленню або розвитку сектору оборони та безпеки, товари, які сприяють розвитку промислового потенціалу Росії, а також товари, що використовуються в авіації та аерокосмічній галузі промисловості””, - повідомили в уряді Швейцарії.

Також останній пакет посилює обмеження на імпорт товарів, що мають економічне значення для Росії.

Зміни набирають чинності 29 березня о 20:00.

Таким чином, Швейцарія підтримала 10-й пакет санкцій Європейського Союзу проти РФ.

Раніше, 1 березня, Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень схвалив санкції Швейцарії щодо приблизно 120 додаткових фізичних та юридичних осіб в рамках підтримки 10 пакета санкцій ЄС.

Крім того, сьогодні Федеральна рада внесла корективи щодо гуманітарних винятків.

Сьогоднішнє рішення Швейцарії також не дозволило російським банкам, які потрапили під санкції, отримати великі пакети акцій у двох швейцарських високотехнологічних компаніях (Sulzer і medmix AG ) і таким чином отримати вигоду від санкцій.

Нагадаємо, шШвейцарські банки Credit Suisse і UBS перебувають під пильною увагою Міністерства юстиції США у межах розслідування справи про те, чи фінансові установи допомагали російським олігархам ухилитися від санкцій.