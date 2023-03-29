За правилами УЄФА, одна людина не може впливати більш ніж на один клуб, що бере участь у турнірі. При цьому Абрамович тоді ще володів "Челсі", а не лише "Вітнессом".

Російський олігарх Роман Абрамович таємно фінансував футбольний клуб Нідерландів вищого дивізіону "Вітесс Арнем". Він робив це в той час, коли володів "Челсі", повідомляє The Guardian із посиланням на документи.

Два розслідування футбольної асоціації Нідерландів не змогли виявити жодних фінансових зв’язків між Абрамовичем і клубом "Вітесс Арнем" і прийшли до висновку, що російський олігарх не мав управлінського впливу. І "Вітесс" за часів його тодішніх власників, і "Челсі" за часів Абрамовича неодноразово заперечували причетність олігарха до фінансування голландського клубу.

Однак докази фінансування виявилася в файлах Oligarch – кеш-пам’яті витоку даних, які походять від кіпрського офшорного постачальника послуг MeritServus. Документи, розглянуті Guardian і Бюро журналістських розслідувань, схоже, вперше розкривають щонайменше 117 мільйонів євро (102,8 мільйона фунтів стерлінгів) таємного фінансування Абрамовичем для поглинання Vitesse, яке проходило через низку організацій, зареєстрованих у офшорних країнах.

Абрамович вливав гроші в клуб у 2010-х роках, до 2015. Чимало футболістів із "Челсі" тоді перейшли до "Вітесса" на правах оренди, зокрема гравець збірної Сербії Неманья Матич і нинішня зірка "Челсі" та збірної Англії Мейсон Маунт, який грав за "Вітессі". у сезоні 2017-18.

Правила УЄФА вимагають, щоб клуби, які грають один проти одного, мали незалежну власність, і що "жодна фізична або юридична особа не може мати контроль або вплив на більше ніж одну клуб, який бере участь у клубному турнірі УЄФА".

Олігарх володів "Челсі" з 2023 і до 2022 і продав його через упровадженні за повномасштабне вторгнення Росії санкції.