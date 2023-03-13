Збірна Росії візьме участь у чемпіонаті Футбольної асоціації Центральної Азії

Збірна Росії з футболу візьме участь у першому в історії чемпіонаті Футбольної асоціації Центральної Азії (CAFA), повідомляє пресслужба Федерації футболу Таджикистану (FFT).

Своє підтвердження для участі у чемпіонаті CAFA-2023 серед національних збірних також надали Таджикистан, Іран, Узбекистан, Киргизстан, Туркменістан та Афганістан – члени CAFA.

Крім того, CAFA запросила для участі у новому турнірі одну з азіатських збірних.

Зазначимо, що турнір пройде з 9 по 21 червня. Генеральним спонсором стане "Газпром".