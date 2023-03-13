Сенат Чехії та парламент Литви закликали МОК не допускати росіян та білорусів до Олімпіади-2024

Сенат Чехії та парламент Литви закликали заборонити російським та білоруським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях, повідомляє insidethegames.biz.

Зокрема, сенат Чехії відносною більшістю голосів проголосував за те, що Олімпійський комітет Чехії (ČOV) підтримав заборону на участь росіян та білорусів у літніх Олімпійських іграх-2024.

У свою чергу парламент Литви одноголосно проголосував за заклик до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та інших спортивних організацій усунути російських та білоруських спортсменів від змагань до закінчення війни в Україні.

Сейм у своїй заяві зазначив, що будь-які перемоги російських чи білоруських спортсменів на Олімпійських іграх та в інших змаганнях будуть використовуватися урядами у Москві та Мінську з пропагандистською метою.

"Ми закликаємо парламенти всіх країн світу висловити свою чітку та рішучу незгоду з будь-якими пропозиціями, ініціативами, проектами чи будь-якими іншими діями, спрямованими на допуск російських та білоруських спортсменів та спортивних чиновників до участі в Олімпійських іграх чи будь-яких інших міжнародних змагань під нейтральним прапором", - заявила речник парламенту Литви Вікторія Чміліте-Нільсен.