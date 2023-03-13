Українка Данча виграла "срібло" у паралельному слаломі на етапі Кубка Європи у Швейцарії

Українська сноубордистка Аннамарі Данча здобула срібну медаль у паралельному слаломі на етапі Кубка Європи у швейцарському Давосі.

32-річна срібна медалістка чемпіонату світу-2019 показала результат рівно 208 балів, поступившись лише господині траси Ларисі Гассер.

Зазначимо, що Данча вп'яте в сезоні піднялася на п'єдестал пошани, закріпившись на другому рядку загального заліку Кубка Європи.

Кубок Європи. Паралельний слалом. Жінки.

Лариса Гассер (Швейцарія) – 260.00 Аннамарі Данча (Україна) – 208.00 Жасмін Коратті (Італія) – 156.00.

Додамо, що фінальний етап Кубка Європи відбудеться в Італії 18-19 березня.