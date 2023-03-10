У першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи "Шахтарю" не вистачило кількох хвилин, щоб "Фейєноорд" зазнав першої з жовтня минулого року поразки.

Матч у Варшаві завершився внічию – 1:1.

Відкрив рахунок у поєдинку на 79-й хвилині Ярослав Ракицький. Причому зробив це 33-річний захисник у оригінальний спосіб – спиною.

Дії на полі ексігрока збірної України (48 точних передач, один відбір, дві виграні верхові дуелі з п'яти і п'ять виносів) не залишилися поза увагою футбольних експертів – Ракицького було визнано найкращим гравцем матчу за версією авторитетного порталу Whoscored.