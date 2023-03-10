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Ракицький - найкращий гравець матчу проти "Фейєноорда" за версією Whoscored

Ярик у вогні.

Ракицький - найкращий гравець матчу проти "Фейєноорда" за версією Whoscored
Ярослав Ракицький у боротьбі
Фото: EPA/UPG

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи "Шахтарю" не вистачило кількох хвилин, щоб "Фейєноорд" зазнав першої з жовтня минулого року поразки.

Матч у Варшаві завершився внічию – 1:1.

Відкрив рахунок у поєдинку на 79-й хвилині Ярослав Ракицький. Причому зробив це 33-річний захисник у оригінальний спосіб – спиною.

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Гол Ракицького.

Дії на полі ексігрока збірної України (48 точних передач, один відбір, дві виграні верхові дуелі з п'яти і п'ять виносів) не залишилися поза увагою футбольних експертів – Ракицького було визнано найкращим гравцем матчу за версією авторитетного порталу Whoscored.

Огляд матчу "Шахтар" - "фейєноорд".

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