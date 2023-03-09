Промоутер Усика заявив, що команда українця готова була поступитися гонораром Ф'юрі, але британець відмовився

Промоутер чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександра Усика (20-0, 13 КО) Олександр Красюк розповів про складнощі переговорного процесу з командою володаря титулу WBC Тайсоном Ф'юрі (33-0-1, 24 КО).

"Ми сказали, що хочемо, щоб цей бій стався, і ми знаходимося в такій позиції, що згодні розділити те, що цей бій принесе. Якщо поєдинок згенерує велику суму, ми раді цим поділитися. Якщо ні, то є те, що є.

Вся справа в славі, в спадщині, в грандіозності. Таких боїв ніколи раніше не було, тому ми дуже хочемо, щоб все сталося. Бокс – це спорт двох людей, і якщо на ринг вийде тільки Усик, абсолютного поєдинку не буде. Це буде бій з тінню одного чемпіона", - заявив Красюк в ексклюзивному інтерв'ю talksport.com.

"Що я можу сказати? Ми відкриті, готові йти назустріч. Можливо, хто хоче уникнути небезпеки і залишитися в зручній позиції. Я не знаю, мені все одно. Якщо Тайсон вийде на бій, у нас все ще є пояса, і ми підемо своїм шляхом.

Спочатку ми погодилися на розподіл гонорару 50/50, але потім Тайсон попросив трохи більше грошей. Ми чітко дали зрозуміти, що готові йти на 60/40, але переможець отримує 60. Це було наше останнє рішення. Ф'юрі відмовився", - зазначив промоутер.

"У мене є досвід. Зазвичай коли боєць не хоче приймати бій, він просить чогось неможливого, щоб поєдинок не відбувся. З іншого боку, я оптиміст. Може бути, Тайсон ще не готовий. Можливо, він не готовий морально, можливо, він не готовий фізично – що завгодно. Я не знаю і нас це не хвилює.

Ми хочемо це зробити. Якщо Тайсон цього не бажає, ми не можемо змусити його це зробити. Так, що я можу сказати? Бій коли-небудь відбудеться", - впевнений Красюк.