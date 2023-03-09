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Промоутер Усика заявив, що команда українця готова була поступитися гонораром Ф'юрі, але британець відмовився

На думку Красюка, Тайсон потребує неможливого.

Промоутер Усика заявив, що команда українця готова була поступитися гонораром Ф'юрі, але британець відмовився
Олександр Красюк і Олександр Усик
Фото: МАРК РОБИНСОН/MATCHROOM

Промоутер чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександра Усика (20-0, 13 КО) Олександр Красюк розповів про складнощі переговорного процесу з командою володаря титулу WBC Тайсоном Ф'юрі (33-0-1, 24 КО). 

"Ми сказали, що хочемо, щоб цей бій стався, і ми знаходимося в такій позиції, що згодні розділити те, що цей бій принесе. Якщо поєдинок згенерує велику суму, ми раді цим поділитися. Якщо ні, то є те, що є.

Вся справа в славі, в спадщині, в грандіозності. Таких боїв ніколи раніше не було, тому ми дуже хочемо, щоб все сталося. Бокс – це спорт двох людей, і якщо на ринг вийде тільки Усик, абсолютного поєдинку не буде. Це буде бій з тінню одного чемпіона", - заявив Красюк в ексклюзивному інтерв'ю talksport.com.

"Що я можу сказати? Ми відкриті, готові йти назустріч. Можливо, хто хоче уникнути небезпеки і залишитися в зручній позиції. Я не знаю, мені все одно. Якщо Тайсон вийде на бій, у нас все ще є пояса, і ми підемо своїм шляхом.

Спочатку ми погодилися на розподіл гонорару 50/50, але потім Тайсон попросив трохи більше грошей. Ми чітко дали зрозуміти, що готові йти на 60/40, але переможець отримує 60. Це було наше останнє рішення. Ф'юрі відмовився", - зазначив промоутер.

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"У мене є досвід. Зазвичай коли боєць не хоче приймати бій, він просить чогось неможливого, щоб поєдинок не відбувся. З іншого боку, я оптиміст. Може бути, Тайсон ще не готовий. Можливо, він не готовий морально, можливо, він не готовий фізично – що завгодно. Я не знаю і нас це не хвилює.

Ми хочемо це зробити. Якщо Тайсон цього не бажає, ми не можемо змусити його це зробити. Так, що я можу сказати? Бій коли-небудь відбудеться", - впевнений Красюк.

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