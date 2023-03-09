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Ястремська та Цуренко вийшли до другого кола турніру серії WTA 1000 Mandatory

Турнір проходить в Індіан-Уеллсі.

Ястремська та Цуренко вийшли до другого кола турніру серії WTA 1000 Mandatory
Леся Цуренко
Фото: Facebook

На турнірі серії WTA 1000 Mandatory в Індіан-Уеллсі, із призовим фондом 8,4 млн доларів, дві українки успішно подолали бар'єр першого раунду.

Даяна Ястремська, яка отримала від організаторів вайлд-кард, обіграла угорку Анну Бондар – 6:3, 6:4.

А Леся Цуренко, яка пройшла сито кваліфікацій, також у двох сетах та практично з аналогічним рахунком обіграла китаянку Лінь Чжу – 6:4, 6:3.

За право вийти до 1/16 фіналу Даяна посперечається з представницею Чехії Барборою Крейчиковою, сіяною під 16-м номером, а Леся - з хорваткою Донною Векіч.

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На жаль, у першому колі зачохлила свою ракетку Марта Костюк.

Нещодавня тріумфаторка турніру в Остіні в завзятому 3-сетовому поєдинку поступилася Ребеці Петерсон (Швеція) – 5:7, 7:5, 5:7.

Ще одна представниця України в одиночному розряді Ангеліна Калініна стартує на турнірі з матчу 1/32 фіналу проти чешки Лінди Фрухфіртової.

Усі матчі за участю українок відбудуться завтра.

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