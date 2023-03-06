Майже три чверті французів виступили за допуск росіян до Олімпійських ігор у Парижі

Ще близько третини проголосували за те, щоби атлети змагалися під прапором своєї країни.

Переважна більшість французів підтримала допуск російських спортсменів на Олімпійські ігри-2024, які пройдуть у Парижі, повідомляє xsport.ua з посиланням на видання L'Equipe.

За даними опитування, 72% респондентів виступили за допуск росіян до Ігор-2024, 44% вважають, що російських атлетів необхідно допустити до змагань у нейтральному статусі. Ще 28% проголосувало за виступ росіян під своїм прапором.

Раніше повідомляли, що Франція виділить 1 млн. євро на підготовку українських атлетів до Олімпіади-2024.

Крім того, міністерка спорту Франції Амелі Удеа-Кастера вкотре заявила про свій скептицизм щодо рішення дозволити російським та білоруським спортсменам брати участь під нейтральними прапорами на Олімпіаді-2024 у Парижі.