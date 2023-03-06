"Кривбас" продовжує грати у формі виробника, який одягає також російські команди: клуб пояснив, чому

"Кривбас" на своєму офіційному сайті опублікував заяву щодо продовження своєї співпраці з іспанською фірмою Joma, яка не відмовилася від кооперації з російськими клубами.

"Для нас, як і для усієї футбольної спільноти України, стало неприємним сюрпризом те, що компанія JOMA була помічена у співпраці з клубом, який представляє країну 404. Раніше вже була схожа ситуація з іншим клубом, але тоді представники іспанського бренду запевнили про відсутності будь-яких офіційних контрактів.

Тоді саме екіпірування було базовим та закуповувалось в інших країнах, але цього разу ситуація виглядає зовсім інакше.

Ми звернулись з офіційним запитом до представника компанії JOMA в Україні, та чекаємо від них чіткої позиції. На період розгляду цієї ситуації ФК «Кривбас» призупиняє виконання всіх рекламних зобов'язань, які вказані в контракті.

Чому ми не можемо зараз повністю відмовитись від використання екіпірування JOMA, як про це оголосили деякі українські клуби? Наразі це неможливо, і в таких заявах більше хайпу та популізму", - йдеться у заяві.

У клубі зауважили, що наразі існують проблеми з логістикою, і повністю змінити технічного партнера можна не раніше ніж через півроку, до старту сезону-2023/24.

Нагадаємо, раніше чемпіон РПЛ санкт-петербурзький "Зеніт" представив форму на наступний сезон виробництва Joma.

Український дистриб'ютор Joma вже звернувся до центрального офісу за поясненнями.