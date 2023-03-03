У канадському Калгарі триває юніорський чемпіонат світу-2023 з фігурного катання. У четвертий день змагань було розіграно комплект нагород серед спортивних пар.

Український дует Віолетта Сєрова/Іван Хобта стали бронзовими призерами.

Зазначимо, ця нагорода стала для України першою за 23 роки у цій дисципліні. Крім того, ця нагорода стала для України першою за 8 років на юніорських чемпіонатах світу з фігурного катання.Востаннє це сталося у 2015 році, коли Олександра Назарова та Максим Нікітін посіли третє місце у танцях на льоду,

ЮЧМ-2023 з фігурного катання. Спортивні пари: