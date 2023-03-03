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Українські фігуристи здобули медаль юніорського чемпіонату світу

Турнір проходить у Калгарі.

Українські фігуристи здобули медаль юніорського чемпіонату світу
Віолетта Сєрова і Іван Хобта
Фото: ISU Figure Skating

У канадському Калгарі триває юніорський чемпіонат світу-2023 з фігурного катання. У четвертий день змагань було розіграно комплект нагород серед спортивних пар.

Український дует Віолетта Сєрова/Іван Хобта стали бронзовими призерами.

Зазначимо, ця нагорода стала для України першою за 23 роки у цій дисципліні. Крім того, ця нагорода стала для України першою за 8 років на юніорських чемпіонатах світу з фігурного катання.Востаннє це сталося у 2015 році, коли Олександра Назарова та Максим Нікітін посіли третє місце у танцях на льоду,

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ЮЧМ-2023 з фігурного катання. Спортивні пари:

  1. Софія Барам/Даніель Тюменцев (США) – 183,47 бала
  2. Анастасія Голубєва/Гектор Джотопулос Мур (Австралія) – 170,36 бала
  3. Віолетта Сєрова/Іван Хобта (Україна) – 159,39 бала.
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